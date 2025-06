Come indossare le sneaker bianche in estate

Le sneaker bianche sono diventate un vero must-have dell'estate 2025, grazie alla loro capacità di adattarsi a ogni look con stile e semplicità. Perfette per un street style fresco e pratico, si abbinano facilmente a jeans ampi, top corti e accessori di tendenza. Scoprite come indossarle al meglio e trasformare ogni vostro outfit in un'icona di moda estiva, perché il segreto sta nei dettagli che fanno la differenza.

Nate come calzature sportive, le sneaker bianche hanno conquistato il mondo della moda grazie alla loro versatilità e al loro aspetto minimalista. Ecco i look street style da copiare. Per l’estate 2025 le scarpe da ginnastica si combinano a dei jeans ampi, un top corto e una it-bag da portare a mano, mentre per chi desidera una mise vivace, le sneaker bianche si scelgono con un paio di jeans decorati, una maglia rossa con maniche 34 e una mini bag gioiello. A seguire, tra i pezzi chiave di questa stagione c’è un vestito lungo nero da declinare con delle Converse, una borsa a tracolla e degli occhiali da sole. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come indossare le sneaker bianche in estate

