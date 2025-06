Come funziona il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club si prepara a debuttare. Inter e Juventus saranno le due formazioni italiane che andranno a competere insieme ad altre 30. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - funziona - prepara

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L’Inter si prepara al suo prossimo avversario al Mondiale per Club, l’Urawa Reds, e arrivano aggiornamenti dalla seduta odierna di allenamento ? Buone notizie per Pio Esposito e Denzel Dumfries: sono tornati in gruppo ? #PioEsposito #Dumfries #Mar Vai su X

Mondiale per Club, la Juve si prepara all'esordio. Scanavino: «Orgogliosi di partecipare. Siamo molto più di una squadra di calcio» Vai su Facebook

Juve, si rivede Milik! Tudor prepara l’esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain - Gallery; L’Inter si prepara all’esordio nel Mondiale per Club; Inter al lavoro a Los Angeles: via alla preparazione per il Mondiale per Club.

Come funziona il Mondiale per Club - del Mondo nella nuovissima competizione approvata dalla FIFA. Scrive calciomercato.com

Calcio, è iniziato il Mondiale per club: cos'è e come funziona - Los Angeles FC (USA), subentrato dopo l'esclusione del Club León per violazione delle regole sulla multi- Segnala tg24.sky.it