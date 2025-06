Come fantasmi in posta Colpo da 100mila euro

insospettiti e sono entrati con calma, simulando normalità. In pochi istanti, i due uomini hanno immobilizzato i dipendenti e si sono fatti consegnare il denaro, lasciando l’ufficio senza alcuna violenza o armi. Un colpo audace e silenzioso, che ha fatto perdere le tracce ai malviventi come fantasmi nella nebbia. La scena si è svolta in un attimo, lasciando dietro di sé solo il mistero e tanta preoccupazione.

Un colpo da 100mila euro, senza violenze e senza mostrare armi. È stato messo a segno ieri mattina alle 8 all'ufficio postale di Carimate, in via Airoldi 13, da due uomini che si sono limitati a minacciare i dipendenti. I rapinatori hanno atteso i due impiegati, un uomo e una donna, alle 8 in punto, l'orario in cui abitualmente fanno accesso all'ufficio, venti minuti prima dell'apertura al pubblico. Quando hanno aperto la porta, si sono affiancati a loro: avevano i volti completamente coperti da sciarpe e foulard, indossavano giubbotti nonostante il caldo, e tenevano le mani in tasca, come a simulare la presenza di un'arma che nessuno ha però visto.

