Com' è distribuita la ricchezza e dove vivono i Paperoni | i comuni con i redditi più alti Pino Torinese e più bassi ultimo Ribordone

In provincia di Torino, la distribuzione della ricchezza rivela un panorama variegato e affascinante: i comuni più abbienti, come Pino Torinese, si trovano nell'area più elevata e vicina al capoluogo, mentre i comuni con i redditi più bassi, come Ultimo Ribordone, si nascondono tra le montagne. Questa mappa di benessere si dipana tra chilometri e altitudini, disegnando un quadro complesso di prosperità e sfide. I dati delle dichiarazioni dei redditi 2024 ci offrono uno spaccato sorprendente di questa realtà.

I dati delle dichiarazioni dei redditi 2024, riferiti al 2023.

Le diseguaglianze urbane si riflettono nelle città, dove emergono contrasti tra ricchezza e marginalità. In risposta alla crisi del welfare, esperienze autogestite e reti civiche stanno costruendo modelli di solidarietà dal basso. Roma, con i suoi Poli civici, ne offre Vai su Facebook

