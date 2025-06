Come annullare il Modello 730 2025 sbagliato dopo la scadenza fiscale

Se hai presentato il Modello 730/2025 e hai scoperto errori dopo la scadenza, non disperare: l’Agenzia delle Entrate consente di correggere le dichiarazioni errate anche oltre il termine fissato, attraverso procedure specifiche. Scopriamo insieme come mettere una pezza ai tuoi sbagli fiscali e assicurarti di essere in regola senza complicazioni. Perché, anche quando il tempo pare scaduto, l’attenzione ai dettagli fa la differenza.

Il diavolo sta nei dettagli e le sviste si nascondono negli errori di battitura. Il 20 giugno è stato il termine ultimo per annullare il Modello 7302025. Sarebbe stata una buona occasione per correggere eventuali sbagli commessi con la dichiarazione dei redditi. E se, malauguratamente, ci si dovesse accorgere solo oggi che è necessario metterci una pezza ad un errore commesso, cosa bisogna fare? L’Agenzia delle Entrate permette di mettere mano al proprio 730 provvedendo a inviare entro il 31 ottobre 2025 il modello Redditi correttivo. Il contribuente, in questo modo, riesce a mettersi in regola e a sanare gli errori che ha effettuato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Come annullare il Modello 730/2025 sbagliato dopo la scadenza fiscale

Il Modello 730/2025 si può annullare dal 19 maggio - A partire dal 19 maggio 2025, i contribuenti possono annullare il Modello 730/2025 già trasmesso. Questa possibilità è fondamentale per chi ha riscontrato errori, sviste o dimenticanze nella propria dichiarazione dei redditi.

