Com'è andato il vertice a Ginevra sul nucleare iraniano | prove di dialogo mentre la guerra continua

Il vertice di Ginevra sul nucleare iraniano si è concluso senza risultati concreti, mentre la regione vive un’ulteriore escalation tra Teheran e Israele. Le diplomazie europee cercano di riaprire il dialogo, ma le tensioni e gli attacchi reciproci rendono difficile ogni prospettiva di pace. In un clima di crescente incertezza, l’attenzione rimane alta, poiché il rischio di un conflitto più ampio si fa sempre più concreto. Continua a leggere.

Vertice di Ginevra: tre ore, zero progressi. L’Europa tratta con l’Iran | ?Convoglio italiano lascia l'Iran. Nuove esplosioni a Tel Aviv - In un quadro di tensioni crescenti, il vertice di Ginevra si conclude senza progressi e con l’Europa che tenta di negoziare con l’Iran, mentre il convoglio italiano lascia l’Iran.

Oggi il vertice tra Regno Unito, Germania, Francia e Iran. Il presidente francese: «Israele non colpisca civili e strutture energetiche» Vai su Facebook

Vertice di Ginevra, Iran non chiude dialogo ma "avanti su uranio arricchito" - L'incontro tra la delegazione europea e Teheran riaccende la luce dei negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Come scrive tg24.sky.it