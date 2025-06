Combat Camp i campioni delle arti marziali e della boxe in riviera

Se sei appassionato di arti marziali e boxe, non puoi perderti il Combat Camp, l’evento internazionale che riunisce i migliori campioni del settore alla splendida Accademia Acrobatica di Cesenatico. Oggi e domani, vivi un’esperienza unica di formazione e ispirazione, allenandoti con stelle mondiali che hanno scritto pagine memorabili nello sport. Preparati a scoprire il cuore della lotta e a portare le tue competenze al livello successivo!

Oggi e domani, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico si tiene la diciottesima edizione del Combat Camp, una manifestazione di profilo internazionale, dove le partecipanti potranno allenarsi con le più grandi campionesse di arti marziali e di boxe, che hanno conquistato titoli mondiali. L’organizzazione è a cura di Massimo Mariani, tecnico di Kickboxing della polisportiva Edera di Forlì. Le lezioni si tengono in entrambe le giornate in due sessioni, al mattino e al pomeriggio; saranno dirette da Simona Galassi (nella foto), ex campionessa del mondo di pugilato, Silvia La Notte, pluricampionessa mondiale di Kickboxing, Silvia Bortot con alle spalle un titolo di campionessa d’Europa, e Michela Mancini, atleta plurititolata nella specialità della Boxe thailandese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Combat Camp, i campioni delle arti marziali e della boxe in riviera

In questa notizia si parla di: combat - camp - arti - marziali

Al Combat Camp arrivano i campioni. Da oggi appuntamento a Cesenatico - I campioni degli sport da combattimento approdano a Cesenatico per l'edizione 2025 del Combat Camp. Da oggi fino al 18 maggio, l'Accademia Acrobatica ospiterà intensi allenamenti e stage di Kickboxing, Muay Thai e pugilato, attirando oltre cento atleti pronti a perfezionare le loro abilità in un ambiente di alta competizione.

Combat Camp, i campioni delle arti marziali e della boxe in riviera; Trionfo Internazionale di Arti Marziali Miste ad Aprilia; Cesenatico, in arrivo i fuoriclasse degli sport da combattimento: tre giorni di allenamenti sul mare con i campioni mondiali.

Arti marziali. Fight Club, stage di formazione - Il 2025 è iniziato all’insegna della formazione per le sezioni karate, arti marziali miste e difesa personale del Fight Club Ravenna, che nel frattempo ha riattivato tutti i corsi di karate, combat ... Segnala sport.quotidiano.net

Firenze, Combat Lab va oltre il fitness: all'Isolotto il 'paradiso' delle arti marziali, degli sport da combattimento e non solo - Raccontare il Combat Lab in poche parole non è semplice, perché è un ambiente che va oltre il fitness e l'allenamento tradizionale e, da un certo punto di vista, anche oltre l'insegnamento degli Sport ... Scrive 055firenze.it