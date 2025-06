Colto da malore lungo il Sentiero del Viandante intervengono i soccorsi

Un pomeriggio tranquillo si trasforma in un momento di paura lungo il suggestivo Sentiero del Viandante, quando un uomo viene colto da un malore improvviso. I soccorsi si sono attivati tempestivamente, coinvolgendo l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per garantire un intervento rapido ed efficace. La loro prontezza ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia prezioso il lavoro di chi protegge e salva vite in momenti critici.

Paura per un uomo colto da malore e poi soccorso lungo il Sentiero del Viandante sull'Alto Lago lecchese. L'allerta di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, è scattata poco prima delle ore 21 di ieri sera, venerdì 20 giugno, in località Oro, nel territorio comunale di Bellano.

