Colto da malore durante un' escursione sul Sentiero degli Dei | salvato un militare

Un'escursione che si è trasformata in un salvataggio di vita: nel tardo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto sulla splendida Costiera Amalfitana per aiutare un militare straniero colto da malore sul Sentiero degli Dèi. La pronta azione dei soccorritori ha permesso di mettere in salvo l'uomo, garantendo la sua sicurezza e dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione tra forze specializzate e cittadini.

L'uomo, un militare straniero in escursione insieme al fratello sul sentiero da Positano



