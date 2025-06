Colpo fallito all' ufficio postale | ladri scavano buco sotto alla cassaforte ma poi fuggono

Tentativo di furto audace e ben pianificato all’ufficio postale di Acquaviva a Roccadaspide, dove una banda di ladri ha scavato un buco sotto alla cassaforte, probabilmente con un martello pneumatico, nel cuore della notte. Nonostante l’ingegno e la determinazione, i malviventi sono stati costretti a fuggire senza riuscire nel loro intento. La vicenda lascia spazio a molte domande e preoccupazioni sulla sicurezza dei servizi pubblici locali.

