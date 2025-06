Colpo di scena durante il recupero del Bayesian | Dove sono i maggiori danni allo scafo | GUARDA

Durante il recupero del Bayesian, un sorprendente colpo di scena ha rivelato i maggiori danni allo scafo: mentre il lato sinistro, costantemente ispezionato, si presenta intatto, la sovrastruttura mostra evidenti segni di danneggiamento. Questo scenario imprevisto solleva nuove domande sulla dinamica del naufragio e sulle condizioni dell'imbarcazione. La procura, attentissima alle operazioni, segue con massima attenzione ogni dettaglio, consapevole che ogni scoperta può fare la differenza. Così, si apre un nuovo capitolo nell’indagine.

"Lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed √®¬†per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa √® certa,¬†il lato sinistro, che √® quello che √® sempre stato scoperto e visionato, si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece √® in parte danneggiata dal naufragio". Cos√¨ si √® espresso¬†Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian, lo yacht affondato il 19 agosto scorso e nel cui naufragio sono morte sette persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it