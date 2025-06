Colpito un rifugio per animali in Ucraina Le lacrime dei volontari | Anche i cani sono obiettivi militari

Un attacco devastante scuote Odessa: un rifugio per animali, cuore pulsante di speranza e conforto, è stato colpito durante l'ultimo raid russo. Le lacrime dei volontari raccontano il dolore di una perdita inestimabile, mentre i cani innocenti diventano inconsapevoli obiettivi militari. La presidente dell’associazione “Un posto al sole” denuncia la distruzione, ma la loro determinazione di salvare gli ultimi sopravvissuti è più forte che mai. Continua a leggere

Durante l'ultimo attacco russo con droni su Odessa, è stato colpito anche un rifugio per animali che ospitava 200 cani. La presidente dell’associazione Un posto al sole denuncia la distruzione della struttura. I volontari cercano tra le macerie gli animali sopravvissuti, ma la rabbia è tanta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: animali - colpito - rifugio - volontari

Oggi giornata particolarmente frenetica e impegnativa al rifugio di Giulia per noi volontari caratterizzata da alcune emergenze. La peggiore, abbiamo trovato Connie, uno dei nostri cani di grossa taglia, morta nel suo box per una torsione addominale e non p Vai su Facebook

Colpito un rifugio per animali in Ucraina. Le lacrime dei volontari: Anche i cani sono obiettivi militari; Cani e gatti da adottare: al Naviglio una settimana per sensibilizzare i giovani e trovare una casa agli anima; Gattina colpita in Calabria a colpi di arma da fuoco, i volontari del rifugio Fata presentano denuncia querela ai Carabinieri.

In Sardegna c’è un rifugio gestito da sole donne, volontarie instancabili che si prendono cura di quasi 200 cani - In Sardegna c'è un rifugio gestito da sole donne, volontarie instancabili che si prendono cura di quasi 200 cani ... Scrive vistanet.it

Nubifragio in Toscana, salvati 40 animali dai volontari della Lav: a rischio vita per l’alluvione - Firenze, 15 marzo 2025 – Tanti gli animali coinvolti nell’alluvione che ha colpito la Toscana nella ... Come scrive lanazione.it