Colpaccio dell’Esperance Tunis sul Los Angeles FC! Che vittoria

In una notte ricca di emozioni, l’Esperance Tunis realizza un colpaccio storico battendo il Los Angeles FC 1-0, con un finale che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Un risultato sorprendente, suggellato anche da un rigore sbagliato all’ultimo minuto che avrebbe potuto ribaltare le sorti della partita. Questa vittoria dimostra che nel calcio nulla è scritto: il miracolo si può sempre concretizzare. E questa impresa resterà impressa nella memoria degli appassionati.

L’Esperance Tunis fa il colpaccio nella notte tra il 20 e il 21 giugno 2025 battendo il Los Angeles FC con il risultato di 1-0. Decisivo anche un rigore sbagliato all’ultimo minuto. COLPO – L’ Esperance Tunis fa il miracolo di giornata battendo il Los Angeles FC con il risultato di 1-0 nella gara precedente a Bayern Monaco-Boca Juniors. Partita clamorosa per entrambe le squadre, che hanno dato vita ad un grande spettacolo nonostante il solo gol segnato. L’arbitro ne ha annullati due nell’arco dei primi 45 minuti ed entrambi agli americani per fuorigioco. Uno di questi due ha riguardato proprio Olivier Giroud, l’ex attaccante del Milan vecchia conoscenza purtroppo dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Colpaccio dell’Esperance Tunis sul Los Angeles FC! Che vittoria

Risultati Mondiale per Club LIVE: Boca Juniors Benfica 2-2, il Flamengo batte i tunisini dell’Esperance Tunis - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese che tengono con il fiato sospeso tifosi di tutto il mondo.

Los Angeles-Esperance Tunis: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa del Mondo FIFA per club ... Lo riporta calciomagazine.net

Belaili segna, Ben Said para un rigore al 100': l'Esperance elimina Los Angeles - Sotto gli occhi di Nicole Kidman, un gol dell'algerino lancia gli africani, poi il portiere neutralizza il penalty di Bouanga nel maxi- Come scrive gazzetta.it