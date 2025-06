Colosseoterminato corteo contro riarmo

Un corteo imponente ha attraversato Roma, con oltre 100.000 persone scese in piazza per dire no al riarmo e promuovere la pace. La manifestazione, partita da Piazzale Ostiense e arrivata al Colosseo, ha visto la partecipazione di diverse forze politiche e cittadini uniti dal desiderio di cambiare rotta. Un segnale forte che dimostra come la mobilitazione popolare possa fare la differenza. La voce della società civile si è fatta sentire con forza.

19.26 Il corteo nazionale anti-riarmo,iniziato a Piazzale Ostiense e diretto verso il Colosseo, √® terminato. Secondo gli organizzatori sono scese in piazza oltre 100mila persone. Hanno sfilato anche Avs, M5s che hanno aderito ufficialmente alla manifestazione ed alcuni singoli esponenti del Pd ma non ufficialmente il Pd, che ha lasciato la scelta ai suoi esponenti di partecipare a titolo personale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

