Colorati e succosi accendi il tuo incarnato con i jelly blush da portare sempre con te

Colorati e succosi, i jelly blush sono il segreto per un incarnato radioso e vivace, perfetti da portare ovunque. Ricordano le caramelle gommose o i ghiaccioli alla frutta, e il loro aspetto irresistibile li rende anche un elemento di stile. La loro texture elastica e rinfrescante si fonde alla perfezione con la pelle, regalando un tocco di colore fresco e naturale. Scopri come trasformare il tuo trucco in un'esplosione di allegria!

Sarà perché ci ricordano una caramella gommosa o un ghiacciolo alla frutta, sarà perchè sono coloratissimi e spesso profumatissimi, fatto sta che i jelly blush sono diventati il prodotto beauty più divertente dell’estate. Si tratta di particolari fard dalla consistenza simile a una gelatina morbida: né liquidi né in crema, ma con una texture elastica e rinfrescante. Al tatto sono freddi, spesso traslucidi, e si fondono perfettamente con la pelle per un effetto glow naturale. Viralissimi su TikTok e amati da brand coreani e internazionali, sono perfetti per chi ama il finish bagnatodewy, fresco e luminoso e per chi ricerca prodotti facili da sfumare anche con le dita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Colorati e succosi, accendi il tuo incarnato con i jelly blush da portare sempre con te

In questa notizia si parla di: jelly - blush - colorati - succosi

