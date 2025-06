Cocktail alcolici e shottini a minori | bar sospeso per 15 giorni

Un episodio che mette in luce l'importanza della responsabilità nella gestione dei locali pubblici. Il Questore Giancarlo Conticchio ha deciso di sospendere temporaneamente il bar nel centro di Nocera Inferiore, dopo aver riscontrato irregolarità legate alla somministrazione di cocktail alcolici e shottini a minori. Questo provvedimento, in vigore per 15 giorni, sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare la sicurezza e il rispetto delle norme. La questione rimane di grande attualità, spingendo a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole.

Il Questore Giancarlo Conticchio ha disposto la chiusura temporanea di un noto bar situato nel centro di Nocera Inferiore per la durata di 15 giorni. Il provvedimento di sospensione della licenza, da accertamenti svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno

