cocaina e armi scena muta davanti al giudice

Un caso inquietante che scuote l’ombra del crimine internazionale: due brasiliani arrestati con un carico di cocaina e armi da fuoco, scelgono il silenzio davanti al giudice. La Guardia di finanza di Ponte Chiasso indaga su questa rete di traffico e illegalità, mentre le implicazioni di questa operazione si fanno sempre più complesse. È un episodio che mette in discussione le frontiere tra legalità e criminalità, lasciando aperte numerose domande sul futuro delle indagini.

Scena muta davanti al giudice per Thiago Satlher De Oliveira, 36 anni e Lucas Fonseca Vieira Durao, 26 anni, brasiliani residenti in Portogallo, arrestato martedì a Brogeda con 18 chili di cocaina, 4 pistole Glock 17 calibro 9x19, 6 caricatori, e più di 70 munizioni. Difesi dagli avvocati Massimiliano Iantorno e Raffaella Iovino, non hanno dato nessuna spiegazione. Le indagini sono affidate alla Guardia di finanza di Ponte Chiasso: è ipotizzabile che la droga arrivasse dal Sudamerica e che abbia fatto tappa a Rotterdam per arrivare in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it