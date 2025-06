Cocaina consegnata a domicilio tra Erba e Lipomo | tenta la fuga ma viene arrestato

Un episodio che mette in luce le complesse dinamiche del traffico di droga nelle nostre città. Ieri pomeriggio, a Como, la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni per spaccio, sorprendendolo mentre consegnava cocaina tra Erba e Lipomo. Tenta la fuga, ma viene prontamente bloccato. Un'ulteriore dimostrazione di come le forze dell’ordine siano sempre sul pezzo nel proteggere la nostra comunità.

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato di Como ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, pur risultando in regola con i documenti, non aveva un lavoro né.

