Cocaina consegnata a domicilio tra Erba e Lipomo | tenta la fuga ma viene arrestato

Un'operazione lampo della Polizia di Como ha portato all'arresto di un uomo di 32 anni sorpreso con cocaina consegnata a domicilio, tra erba e Lipomo. Tenta la fuga, ma viene prontamente fermato, confermando ancora una volta che la lotta allo spaccio non si ferma. La cittĂ si interroga sulle reti criminali dietro queste attivitĂ illecite, sottolineando l'importanza di un impegno costante per la sicurezza di tutti.

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di Stato di Como ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, pur risultando in regola con i documenti, non aveva un lavoro né.