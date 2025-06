CMcom – Platini per tre anni più forte di Maradona | l’incubo Fifa gate e la riabilitazione di un fuoriclasse | Primapagina

Il calcio italiano si appresta a rivivere un capitolo epico, con Michel Platini al centro di una trama fatta di passione e rivalità. In un’epoca in cui i sogni europei sembravano sfuggire, l'incontro tra genio e strategia ha scritto pagine indelebili del nostro sport. Ma cosa succede quando il talento si scontra con le ombre del passato? Scopriamo insieme come questa storia si evolve, rivelando un intreccio di gloria e redenzione che lascerà il segno.

2025-06-21 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Di Platini si innamora calcisticamente Gianni Agnelli, che lo vuole assolutamente per la sua Juventus, dominante in Italia ma a secco di vittorie in Europa, a parte la storica Coppa Uefa della Juve tutta italiana del 1977. L’Avvocato regala Platini a Giampiero Boniperti, che deve dare il benservito a Liam Brady e affiancare Platini a Zibì Boniek e ai sei campioni del Mondo di Spagna 82 (Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Paolo Rossi). A Torino, dopo un rodaggio di qualche mese, Platini ingrana la quinta e non si ferma più, per quella che sarà una vera e propria epopea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

