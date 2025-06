CMcom – Chivu | Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa ma veniamo da 9 mesi di battaglia | Serie A

Dopo nove mesi di battaglie intense in Serie A, l’Inter si prepara a rinnovare la sua identità. Cristian Chivu richiama alla concretezza: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa”. La sfida contro l’Urawa Red Diamonds potrebbe essere il punto di svolta per una squadra che, tra alti e bassi, mira a ritrovare la grinta e la determinazione necessarie per dominare il campo. La strada verso il riscatto è tutta da scrivere.

2025-06-21 01:31:00 Fermi tutti! Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia” Serie A Calciomercato.com.. Home.. Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia”. Pasquale Guarro. 3 ore fa. 1. Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Cosa ti aspetti “Siamo a fine stagione e veniamo da 9 mesi di battaglia dove si è giocato ogni tre giorni. Siamo alla continua ricerca delle giuste energie, affrontiamo una squadra pulita, con dentro scuola europea ed americana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CM.com – Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia” | Serie A

In questa notizia si parla di: chivu - voglio - inter - cinica

Chivu: "L'Inter viene da 9 mesi di battaglie, ma voglio più gioco. E più cattiveria" - Dopo nove mesi di intense sfide, l’Inter si prepara ad affrontare l’Urawa con determinazione e passione.

Ma perché critichiamo Chivu come allenatore e non critichiamo chi ce lo ha portato? Questo è quello che non capisco. Che colpe ne ha lui se è stato chiamato da chi non ha un'idea di progetto? Nulla. Noi da tifosi siamo e saremo sempre sostenitori di chi alle Vai su Facebook

Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia” | Serie A; Calcio news: ultime notizie di oggi (calciomercato); Chivu: “Approccio ok dell’Inter, ma dobbiamo migliorare”. Tutte le novità tattiche che ha introdotto.

Chivu: “Voglio un’Inter più cinica e meno leziosa, ma veniamo da 9 mesi di battaglia” - Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club contro l`Urawa Red Diamonds, il tecnico dell`Inter, Cristian Chivu, ha risposto alle ... Come scrive msn.com

“Ho sentito Mourinho”: le prime parole di Chivu da allenatore dell’Inter. Poi svela un retroscena su Inzaghi - Il neo allenatore nerazzurro ha svelato dei retroscena del gruppo Whatsapp "Triplete" e della chiamata con Inzaghi ... Segnala ilfattoquotidiano.it