Classifica Radio 13-19 giugno | i Kolors in vetta con Pronto Come Va

La settimana numero 25 del 2025 regala sorprese e conferme nella classifica radio Earone. I The Kolors si posizionano in vetta con "Pronto", mentre sul podio scalano Alfa e Ed Sheeran. Entusiasmante il debutto di Ghali, che dalla #11 sale alla #10 con "Chill", un brano fresco e coinvolgente, nato tra le mura degli iconici Miraval Studios. La musica continua a sorprenderci e a emozionarci, pronti a scoprire quale sarà la prossima hit?

La Classifica Radio Earone riferita alla settimana numero 25 del 2025, ha un podio che cambia volto, sul quale troviamo The Kolors, Alfa ed Ed Sheeran. Entra per la prima volta in top ten, in salita dalla #11 alla #10, Ghali con Chill: scritto dall’artista con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, con la produzione di Takagi & Ketra e registrato agli iconici Miraval Studios, è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza. In salita anche Occhi A Cuore di Jovanotti, che troviamo alla #9 (dalla #13). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 13-19 giugno: i Kolors in vetta con “Pronto Come Va”

