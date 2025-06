Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Segui in tempo reale la classifica mondiale per club della Juventus, con aggiornamenti costanti sulla posizione dei bianconeri e lo stato di ogni girone. Mentre il Mondiale per Club si avvicina alle sfide decisive, i tifosi sono pronti a vivere ogni momento con passione ed emozione. Scopri chi sta facendo la differenza e quale strada prenderanno i nostri colori nelle prossime partite cruciali. La Juventus è pronta a scrivere il proprio capitolo di gloria…

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l ‘Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

