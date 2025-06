Cittadini ‘detective’ notano lo spaccio in cantina e lo segnalano sul YouPol | arrestato il pusher

grazie alla pronta segnalazione dei cittadini, la polizia è intervenuta tempestivamente, portando all’arresto del pusher e contribuendo a restituire sicurezza alla comunità. Questo episodio dimostra quanto possa fare la differenza l’attenzione e la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine per combattere il degrado e tutelare il benessere di tutti.

Bologna, 21 giugno 2025 – Giro di spaccio stroncato grazie alle segnalazioni dei residenti. E’ successo in via Sacco e a intervenire è stata la polizia che ha arrestato ieri un cittadino marocchino di 40 anni per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Le segnalazioni erano arrivate due giorni prima sull’applicativo YouPol da parte di alcuni residenti della zona che avevano notato uno ‘strano giro’ nelle cantine condominiali. E così, ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra mobile, sulla base di quanto segnalato sull’app relativamente ad uno strano viavai all’interno delle cantine condominiali da parte di alcuni ragazzi di origine nordafricana che facevano riferimento ad un ‘capo’, hanno iniziato diversi accertamenti che hanno portato all’identificazione di quest’ultimo, un cittadino marocchino residente a Bologna già conosciuto alla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadini ‘detective’ notano lo spaccio in cantina e lo segnalano sul YouPol: arrestato il pusher

