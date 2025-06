Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri | un gesto di riconoscenza e gratitudine

Nel cuore di Montefusco, un gesto di profonda riconoscenza ha celebrato l’impegno e il coraggio dei Carabinieri. La consegna della Cittadinanza Onoraria all’Arma rappresenta un tributo unanime per il loro instancabile servizio e dedizione alla comunità. Un momento che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, sottolineando il valore della gratitudine condivisa. Questo gesto, simbolo di stima e rispetto, resterà impresso come esempio di solidarietà e apprezzamento memorabile.

Nel corso della solenne iniziativa svoltasi a Montefusco, presso l'ex carcere Borbonico, l'amministrazione comunale ha consegnato al Gen. D. Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, la pergamena che ha sancito la Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri, deliberata all'unanimità lo scorso 19 maggio, in segno: "Di riconoscenza per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per il contributo e gli interventi di prevenzione, vigilanza, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità e per il fondamentale ruolo svolto dai Carabinieri in occasione di eventi drammatici dovuti ad eccezionali avversità atmosferiche o emergenza calamitose, inclusa l'emergenza sanitaria COVID-19, nelle quali assicurano soccorso alla popolazione e coordinamento delle forze in campo".