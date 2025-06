Città di Castello trovato un maxi tartufo grazie al fiuto di una cucciola di lagotto romagnolo

A Città di Castello, un’emozionante scoperta ha risvegliato l’entusiasmo tra gli amanti del tartufo: un maxi “scorzone” nero estivo di oltre un chilo e quattrocento grammi, rinvenuto grazie all’eccezionale fiuto di una cucciola di lagotto romagnolo. Questa straordinaria scoperta testimonia ancora una volta quanto il talento dei cani sia fondamentale nel mondo dei tartufai. Un vero e proprio record che rende questa giornata indimenticabile per il proprietario e l’allevatore Valerio Giambi, rappresentante di spicco dell’ass

Un Maxi-tartufo, “scorzone”, nero estivo, di oltre un chilo e quattrocento grammi è’ stato scovato dal fiuto infallibile di una cucciola di lagotto romagnolo nelle campagne umbre per la gioia del proprietario del cane e dell’allevatore Valerio Giambi, tra l’altro rappresentante di primo piano dell’associazione tartufai altotevere umbro. Un vero e proprio ritrovamento “record” per il proprietario che da poco più di un anno ha preso il tesserino ed è’ entrato a far parte dell’esercito dei cavatori circa 1000 in altotevere che si dedicano alla ricerca del prelibato simbolo e prodotto del territorio, ritagliandosi sempre in ogni stagione qualche ora con il proprio cane nei boschi, fra famiglia e lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it