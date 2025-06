Città di Castello con l’estate torna Una bancarella di libri La biblioteca va al mercato

A Città di Castello, l’estate porta con sé un incanto speciale: “Una bancarella di libri. La biblioteca va al mercato”. Per il terzo anno consecutivo, la biblioteca “G. Carducci” trasforma il vivace mercato del sabato in un angolo di cultura e scoperta, coinvolgendo cittadini e turisti in un viaggio tra pagine e storie. Dalle ore 9.30, l’appuntamento è imperdibile per chi desidera immergersi nella magia dei libri e della lettura.

Presentata presso la Biblioteca di #Marghera la 45esima edizione di #MargheraEstate ? La storica rassegna torna con due mesi di eventi in Piazza Mercato, a Marghera. A luglio (1–18): “Non solo cover”! Dal 25 luglio al 31 agosto spazio a Cinema so Vai su X

Bologna Estate 2025, energia creativa; Le cantine tornano “in città”: sabato 8 marzo all’Almagià la fiera-mercato del vino; Biblioteca dell’estate: un mese di laboratori gratuiti per ragazzi tra creatività e nuove tecnologie.

Torna 'Sormani d'estate' con mostra, incontri e show - Torna per l'undicesima edizione 'Sormani d'estate', la rassegna che anima la biblioteca centrale del comune di Milano e la sua corte d'onore per tutta l'estate. Riporta ansa.it

Torna la rassegna sormani d’estate a milano con mostre, incontri e spettacoli fino a settembre 2025 - Milano ospita Sormani d’estate 2025 alla biblioteca centrale di via Francesco Sormani, con mostre, incontri su natura e crisi climatica, e spettacoli del Teatro Menotti nella corte d’onore. Secondo gaeta.it