Circuito avaro con il Re. Marc va a secco dal 2014. È il momento del riscatto.

Il circuito avaro con il re Marc Vuol a secco dal 2014, ma il momento del riscatto è alle porte. Riccardo Galli analizza come la storia recente del Mugello mostri un Marquez spesso sfavorito su questa pista, eppure lui, campione di Spagna, si prepara a sfidare le statistiche. La sua determinazione potrebbe finalmente infrangere il tabù e regalare al pubblico un weekend emozionante, dove tutto può succedere.

di Riccardo Galli I libri di storia, della storia recente del circuito del Mugello, raccontano tutto sommato bene un concetto che Marquez punterà a ribaltare in questo weekend. Ovvero: la pista del Gp d’Italia non esattamente quella preferita da Re Marc. E non, sia chiaro, per questioni legate al campanilismo, al feudo tutto italiano (e col marchio di Valentino), al fatto che lui, campione di Spagna, dalle parti del Mugello non può sentirsi a casa. No, il tracciato toscano, di sicuro ha quella tecnica estrema che di fatto stride un po’ con la guida aggressiva dello stile di Marquez. Così, tornando ai libri della storia del Mugello, ecco che l’ultimo successo di Re Marc risale al 2014. 🔗 Leggi su Quotidiano.net