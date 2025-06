Cinema | blockbuster cinese Ne Zha 2 arriva nelle sale della Spagna

L’attesissimo blockbuster cinese “Ne Zha 2” sbarca nelle sale della Spagna, portando con sé un vento di novità e magia proveniente dall’Oriente. Questo affascinante film d’animazione, già fenomeno in Cina, potrebbe diventare il ponte tra le culture e regalare al pubblico iberico un’occasione unica di scoprire la ricchezza della tradizione cinese. Con tante sale pronte ad accogliere questa avventura, il cinema spagnolo si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile.

Il film d’animazione cinese di grande successo “Ne Zha 2” e’ arrivato venerdi’ nelle sale cinematografiche di tutta la Spagna, con un esperto del settore locale che ha affermato che la pellicola potrebbe aprire una porta sulla cultura cinese per il pubblico spagnolo. Il complesso cinematografico Cines Filmax Gran Via di Barcellona e’ tra le centinaia di sale che, secondo Enlight Media – principale casa produttrice del film – proietteranno la pellicola da ieri a lunedi’. “Per una cultura antica come quella della Cina, che ha una mitologia molto ricca che noi non conosciamo, questo puo’ essere un modo per scoprirla in modo divertente”, ha dichiarato Camilo Tarrazon, co-CEO del Cines Filmax Gran Via, in un’intervista a Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it