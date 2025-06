Cina | sviluppo culturale e turistico della Binhai New Area di Tianjin

La Binhai New Area di Tianjin si sta affermando come un gioiello culturale e turistico della Cina moderna. Tra innovazione, rispetto per l’ambiente e attrazioni mozzafiato, questa zona si sta trasformando in una meta imperdibile per visitatori da tutto il mondo. La sinergia tra sviluppo sostenibile e vivacità culturale rende Binhai un esempio virtuoso di crescita urbana. Scopriamo insieme come questa regione stia plasmando il suo futuro, diventando un polo di attrazione internazionale...

Una foto aerea scattata da un drone il 21 giugno 2025 mostra una vista sul lungomare nella Binhai New Area di Tianjin, nel nord della Cina. Negli ultimi anni, la Binhai New Area di Tianjin ha compiuto grandi sforzi per proteggere l’ambiente ecologico e ha migliorato la disposizione dei parchi. Diversi luoghi d’interesse lungo il mare a Binhai sono diventati popolari destinazioni turistiche. Turisti visitano un parco in riva al mare nella Binhai New Area di Tianjin, nel nord della Cina, il 21 giugno 2025. Negli ultimi anni, la Binhai New Area di Tianjin ha compiuto grandi sforzi per proteggere l’ambiente ecologico e ha migliorato la disposizione dei parchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: sviluppo culturale e turistico della Binhai New Area di Tianjin

In questa notizia si parla di: binhai - area - tianjin - cina

La biblioteca futuristica Tianjin Binhai Library progettata da MVRDV; Cina, è tempo di biblioteche!; Yujiapu Hopsca Tianjin, la nuova Manhattan cinese.

Cina: Tianjin inaugura rotta di droni per consegne mediche - banca centrale del sangue di Tanggu nella Binhai New Area di Tianjin per sfrecciare nella foschia del ... Da romadailynews.it

Cina: Tianjin Binhai Library, il futuro arriva in biblioteca - Progettata dallo studio olandese MVRDV, e citata come uno dei 100 luoghi più belli per Time da visitare nel 2018, è caratterizzata da una cascata di libri ordinatamente posizionati su ... Scrive panorama.it