In un mondo in rapido cambiamento, Russia e Cina rafforzano i loro legami, condividendo una vasta gamma di interessi e obiettivi. Il presidente Vladimir Putin ha sottolineato l'impegno reciproco a potenziare la collaborazione e gli scambi a tutto campo, aprendo nuove prospettive di cooperazione internazionale. Questa alleanza strategica potrebbe ridisegnare equilibri geopolitici e economici globali, segnando un momento cruciale nella politica internazionale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato mercoledi’ sera che Russia e Cina condividono un ampio spettro di ambiti di cooperazione, e che la Russia e’ impegnata a rafforzare la cooperazione e gli scambi a tutto campo con la Cina. Putin ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda di Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, durante un incontro con i vertici delle principali agenzie di stampa internazionali a San Pietroburgo. Putin ha sottolineato che la Russia si e’ affermata come un partner economico chiave per la Cina, con un volume di scambi bilaterali che ha raggiunto i 240 miliardi di dollari nel 2024. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Russia: Putin, pronti a rafforzare la collaborazione a tutto campo

