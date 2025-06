Cina-Russia | media presidente Xinhua e direttore Rossiyskaya Gazeta discutono cooperazione

Durante una visita in Russia, il presidente dell’agenzia Xinhua, Fu Hua, ha incontrato Pavel Negoitsa di Rossiyskaya Gazeta a San Pietroburgo. Un momento chiave per rafforzare i legami tra Cina e Russia, con Fu che ha sottolineato l’importanza degli scambi e della cooperazione bilaterale. Con uno sguardo rivolto al futuro, le parti si sono impegnate a intensificare ulteriormente le collaborazioni, aprendo nuove strade per un dialogo sempre più fruttuoso.

Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ha incontrato ieri a San Pietroburgo, durante una visita in Russia, Pavel Negoitsa, direttore generale del quotidiano russo Rossiyskaya Gazeta. Fu ha dichiarato che Xinhua tiene in grande considerazione le relazioni amichevoli con Rossiyskaya Gazeta e attribuisce grande importanza agli scambi e alla cooperazione bilaterali. Ha espresso la speranza di intensificare ulteriormente varie attivita’, come le visite reciproche del personale, le interviste congiunte e le mostre fotografiche congiunte, di ampliare la cooperazione nella promozione dei contenuti e in altri ambiti, e di contribuire allo sviluppo di alto livello delle relazioni tra Cina e Russia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Russia: media, presidente Xinhua e direttore Rossiyskaya Gazeta discutono cooperazione

In questa notizia si parla di: rossiyskaya - xinhua - gazeta - cooperazione

Cina-Russia: media, presidente Xinhua e direttore Rossiyskaya Gazeta discutono cooperazione - Il presidente dell'agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ha incontrato ieri a San Pietroburgo, durante una visita in Russia, Pavel Negoitsa, direttore ... Secondo romadailynews.it

Cina-Russia: presidente di Xinhua incontra Segretario stampa presidenziale russo e capo di Rossiyskaya Gazeta - Ha osservato che la relazione di cooperazione tra Rossiyskaya Gazeta e Xinhua ha superato la prova del tempo ed ha espresso la volonta’ di far ... Da romadailynews.it