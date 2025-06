Cina | pubblicazione opuscoli informativi per turisti in transito a Quanzhou

Benvenuti a Quanzhou, crocevia di culture e tradizioni millenarie! Per rendere il vostro soggiorno ancora più piacevole, il nuovo Sportello di assistenza internazionale all’aeroporto Jinjiang offre opuscoli informativi dettagliati. Le guide, pensate per expat e viaggiatori in transito senza visto di 240 ore, forniscono tutto ciò che serve sapere: dai servizi locali alle attrazioni imperdibili. Scoprite con noi le meraviglie di questa affascinante città cinese!

Membri del personale accolgono i passeggeri presso il nuovo Sportello di assistenza internazionale dell’Aeroporto internazionale di Quanzhou Jinjiang, a Quanzhou, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 20 giugno 2025. Ieri la citta’ di Quanzhou ha pubblicato una guida alla citta’ per gli expat e una guida turistica per il transito senza visto di 240 ore. I due opuscoli offrono servizi informativi completi, tra cui affari governativi, informazioni sulla vita quotidiana e sulle attivita’ commerciali, e pianificano con cura il viaggio a Quanzhou per i turisti in transito. Membri del personale assistono stranieri nell’utilizzo delle app locali presso l’Aeroporto internazionale di Quanzhou Jinjiang, a Quanzhou, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 20 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: pubblicazione opuscoli informativi per turisti in transito a Quanzhou

