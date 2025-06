Cina | pesce mandarino fermentato alimenta mercato da miliardi di yuan

La prelibatezza del pesce mandarino fermentato, originaria di Huangshan, incanta ormai da secoli i buongustai cinesi e non solo. Inserita nel patrimonio culturale immateriale, questa tradizione culinaria della cucina Huizhou alimenta un mercato da miliardi di yuan, testimoniando come l'arte gastronomica possa tramandare identità e ricchezza culturale nel tempo. Questa delizia rappresenta un perfetto esempio di come le radici antiche continuino a conquistare il mondo moderno...

Originaria di Huangshan, nella provincia dell'Anhui, la cucina Huizhou e' una delle otto principali tradizioni culinarie cinesi. Tra i suoi piatti simbolo figura il "pesce mandarino fermentato", che vanta una storia di diversi secoli. Nel 2022, la tecnica tradizionale di preparazione del pesce mandarino fermentato in stile Huizhou e' stata inserita nella sesta serie del patrimonio culturale immateriale a livello provinciale. Questa prelibatezza e' rinomata per il suo processo di fermentazione unico, che comprende oltre una dozzina di passaggi meticolosi. Nel 2024, Huangshan contava oltre 100 imprese specializzate nella lavorazione del pesce mandarino fermentato, con un valore della produzione che superava i 5,7 miliardi di yuan (circa 794 milioni di dollari).

