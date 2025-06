Cina | mietitrebbia senza conducente in funzione nello Shanxi

In un campo di grano nello Shanxi, la Cina fa un altro passo avanti verso il futuro dell’agricoltura con una mietitrebbia senza conducente in azione. Dotata di tecnologie all’avanguardia come l’Internet delle cose e il sistema di navigazione satellitare Beidou, questa macchina rivoluziona il modo di raccogliere il raccolto, aprendo nuove prospettive per l’efficienza e l’automazione agricola. Scopri di più su questa innovazione cliccando qui.

Una mietitrebbia senza conducente ha attirato molta attenzione in un campo di grano nello Shanxi, in Cina, mentre la raccolta estiva entra nel vivo. La macchina e' supportata da tecnologie come l'Internet delle cose e il sistema di navigazione satellitare Beidou (BDS). – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma629448362944832025-06-21cina-mietitrebbia-senza-conducente-in-funzione-nello-shanxi Agenzia Xinhua.

