Cina | l’architettura unica delle Tulou del Fujian

Le Tulou del Fujian sono autentici capolavori di ingegneria e cultura, testimoni della tradizione secolare di convivenza e resistenza. Queste straordinarie abitazioni in terra, costruite tra il XV e il XX secolo, rappresentano un patrimonio unico al mondo, riconosciuto dall’UNESCO nel 2008. Immersi tra campi di riso, tè e tabacco, scopriamo come queste strutture circolari o quadrate non siano solo case, ma vere e proprie fortezze di comunità .

La Tulou del Fujian, l'architettura residenziale unica della provincia sud-orientale cinese del Fujian costruita tra il XV e il XX secolo, e' stata inserita nel 2008 nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Situata tra campi di riso, te' e tabacco, si tratta di un'abitazione realizzata con la terra. Alta diversi piani, veniva costruita con una pianta circolare o quadrata rivolta verso l'interno, per ospitare fino a 800 persone ciascuna. La struttura era costruita a scopo difensivo attorno a un cortile centrale aperto, con un solo ingresso e finestre verso l'esterno solo al di sopra del primo piano.

