Cina | distretto Shijingshan di Pechino pionierizza revival fantascienza fondendo retaggio e tecnologia

distretto di Shijingshan di Pechino si afferma come un vero e proprio pioniere del revival fantascientifico, unendo il passato industriale a innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Questo slancio ha dato vita a un ecosistema vibrante, con oltre 230 imprese dedicate e un patrimonio culturale che ispira nuove narrazioni futuristiche. Nel 2024, il settore della fantascienza nel distretto si prepara a conquistare nuovi orizzonti, consolidando il suo ruolo di laboratorio creativo e innovativo.

Negli ultimi anni, il distretto di Shijingshan, a Pechino, ha attivamente esplorato lo sviluppo integrato e approfondito tra cultura e tecnologia, facendo leva sul proprio patrimonio industriale e introducendo tecnologie all'avanguardia. Da anni, l'industria locale della fantascienza ha conosciuto una nuova vitalita', con 236 imprese e istituzioni legate al settore che si sono insediate nell'area. Nel 2024, il settore della fantascienza nel distretto di Shijingshan ha registrato un fatturato di 15,3 miliardi di yuan (circa 2,13 miliardi di dollari), pari a quasi un terzo del totale del comparto a Pechino.

