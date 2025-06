Cina | arte dell’intaglio delle uova nello Jiangxi

Scoprite la magia dell’arte cinese dell’intaglio delle uova nello Jiangxi, dove fiori, uccelli e figure vivaci prendono vita su fragili gusci. Gli artigiani della contea di Le’an dimostrano con maestria secoli di tradizione, trasformando oggetti delicati in opere d’arte sorprendenti. Un esempio affascinante di come la cultura e l’artigianato si uniscano per creare meraviglie visive che conquistano il cuore di chi le ammira. Per conoscere questa antica arte, visitate il video completo al link indicato.

Fiori, uccelli e figure vivaci prendono vita su fragili gusci d'uovo mentre artigiani cinesi della contea di Le'an, nello Jiangxi, mettono in mostra la loro antica arte dell'intaglio delle uova.

