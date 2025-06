Cieli chiusi tra Europa e Asia | la geografia del traffico aereo cambia forma

Cieli chiusi tra Europa e Asia: la geografia del traffico aereo si trasforma radicalmente. Aprendo FlightRadar24, il famoso strumento di tracciamento in tempo reale, si nota subito una frammentazione nei principali corridoi tra i due continenti. I blocchi lungo le rotte ucraino-russe e mediorientali hanno costretto le compagnie a riorganizzare rotte e aumentare i costi, segnando un nuovo capitolo nelle dinamiche del volo internazionale.

Se si apre FlightRadar24, il famoso sito (e app) di tracciamento aereo in tempo reale, il primo dettaglio che salterà all'occhio quasi sicuramente sarà la frammentazione della rete del traffico aereo tra Europa e Asia. Due dei principali corridoi aerei dei due continenti, quello ucraino-russo e quello mediorientale tra Israele e Iran, risultano oggi inaccessibili e hanno costretto le compagnie a ridisegnare le proprie rotte e ad affrontare costi operativi e logistici sempre più onerosi. L'impatto di queste chiusure, aggravato anche dalle tensioni geopolitiche tra India e Pakistan, non del tutto raffreddate, si riverbera inevitabilmente sull'economia globale, ridisegnando la geografia del trasporto aereo e sollevando interrogativi sul futuro della connettività in queste aree del mondo.

