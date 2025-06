Ciclovia del Metauro Pronti altri 1750 metri

Pronti a pedalare verso nuove avventure sulla ciclovia del Metauro! A luglio sarà inaugurato un tratto di 1.750 metri tra via del Fiume e via Papiria, che si collegherà al ponte ciclopedonale in fase di realizzazione, creando un percorso sicuro fino a Sant’Orso. Ieri mattina, un sopralluogo con l’assessore regionale Francesco Baldelli ha confermato l’avanzamento dei lavori, promettendo un’opportunità unica per cittadini e turisti. La mobilità sostenibile si apre a nuove possibilità, favorendo il benessere e l’ambiente.

Sarà inaugurato a luglio il tratto della ciclovia del Metauro che va da via del Fiume a via Papiria: 1 chilometro 750 metri di percorso protetto che si collegherà con il ponte ciclopedonale, in fase di realizzazione, che passando su via Papiria, il canale Albani e la superstrada arriverà a Sant’Orso. Ieri mattina sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli con il dirigente della Regione Nardo Goffi. Presente il sindaco Luca Serfilippi. "Una infrastruttura – ha commentato l’assessore Baldelli – che ricuce la città collegando i quartieri con il centro storico". I lavori stanno procedendo velocemente "tanto che – ha aggiunto Baldelli – già stiamo realizzando interventi importanti anche nella zona di Rosciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia del Metauro. Pronti altri 1750 metri

