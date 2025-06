Ciclista travolto e ucciso da un' auto

Tragedia sulle strade piacentine: un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto, sconvolgendo ancora una volta la comunità. L'incidente, avvenuto nella calda giornata di sabato 21 giugno lungo la via Emilia Pavese tra San Nicolò e Rottofreno, mette in luce la fragilità dei percorsi ciclabili e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. È un richiamo doloroso a rispettare le regole e preservare la vita di tutti.

