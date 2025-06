Ciclismo | Il Giro della Toscana femminile torna a Viareggio

E’ con grandissimo piacere – dice il patron del Giro Brunello – che annunciamo il ritorno di questa prestigiosa gara a Viareggio, una tappa tanto attesa dagli appassionati e dalle atlete. Dopo 14 anni, la città si anima ancora una volta con il fiato sospeso, pronti a vivere emozioni indimenticabili. Il Giro della Toscana femminile, giunto alla sua 29ª edizione, promette spettacolo e adrenalina: preparatevi a tifare per le campionesse di domani!

Viareggio,20 giugno 2025 - Torna dopo 14 anni a Viareggio il prossimo Giro della Toscana Internazionale a tappe femminile giunto alla ventinovesima edizione. Sul lungomare e su alcune strade adiacenti alla pineta, giovedì 4 settembre la spettacolare cronosquadra lunga 5 Km con atlete di 28 formazioni che si daranno battaglia per conquistare la prima maglia rosa di leader della corsa. "E' con grandissimo piacere – dice il patron del Giro Brunello Fanini – che torniamo a Viareggio per una gara così interessante e avvincente. Voglio ringraziare per la collaborazione il Comune di Viareggio, tutti gli uffici preposti, la Polizia Municipale, le forze dell'ordine, il Sindaco Giorgio Del Ghingaro e l'assessore allo sport Rodolfo Salemi.

