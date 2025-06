Ciclismo | il giovane francese Paul Seixas non sarà al Tour de France Potrebbe rovinare la crescita

Il mondo del ciclismo è in fermento e il talento precoce di Paul Seixas ne è la prova più lampante. Il giovane francese, campione del mondo junior a cronometro, sta sorprendendo tutti, ma il suo possibile forfait al Tour de France potrebbe ostacolare la sua crescita e mettere a rischio un futuro brillante tra i grandi. La domanda ora è: riuscirà Seixas a superare questa battuta d'arresto e confermare il suo enorme potenziale?

Ormai il ciclismo non ha più età. Lo stiamo notando soprattutto nelle ultime stagioni: la categoria under 23 spesso e volentieri viene completamente saltata da diversi corridori che passano direttamente professionisti e si lanciano tra i grandi senza troppe difficoltà. Tra questi l’ultimo nome è quello di Paul Seixas. Campione del mondo junior a cronometro, il transalpino a soli 18 anni è passato professionista con la Decathlon AG2R La Mondiale Team e non sono mancati già i piazzamenti di lusso (top-10 in un Delfinato ricco di grandi stelle). La preparazione sembrava indicata per partecipare già al prossimo Tour de France, ma non sarà così. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: il giovane francese Paul Seixas non sarà al Tour de France. “Potrebbe rovinare la crescita”

