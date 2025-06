ciclismo femminile il giro torna a viareggio

il prestigioso Giro della Toscana femminile si preparano a conquistare il cuore degli appassionati, riaccendendo i motori di un evento che unisce passione, sport e tradizione in una cornice unica. La ripresa a Viareggio, dopo oltre un decennio, promette emozioni indimenticabili e tanta adrenalina. Non perdete l’atteso inizio di questa avventura, che segna un nuovo capitolo nel ciclismo femminile italiano.

Oltre alla frazione di Segromigno, dedicata a Michela Fanini, in questo 2025 si sta scoprendo il sipario sul Giro della Toscana internazionale femminile, in programma dal 4 al 7 settembre prossimi. E, come cantava Lucio Dalla, c’è una grossa novitĂ . Dopo quattordici anni la kermesse torna a Viareggio con la tappa di apertura. Sullo splendido lungomare (e su alcune strade adiacenti alla pineta), le ventotto formazioni che prenderanno parte a questa ventinovesima edizione si daranno battaglia per conquistare la prima maglia rosa di leader della corsa, in una suggestiva cronometro a squadre: una gara che si vince non solo con la forza dei vari elementi (sei atlete, con il rilevamento tempo sulla quarta arrivata), ma con l’affiatamento e la tattica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net