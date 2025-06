Ciclimo | Matteo Fabbro passa al Team Solution Tech-Vini Fantini

Montecatini Terme si anima di entusiasmo: il team Solution Tech Vini Fantini accoglie Matteo Fabbro, il talento friulano con una carriera ricca di successi nel WorldTour. Con la sua esperienza come scalatore e uomo da tappe, Fabbro rappresenta un valore aggiunto per la squadra, pronta a conquistare nuove sfide e traguardi. Questa mossa strategica dimostra l’ambizione di Mirko Ferro e del team di puntare sempre più in alto, rafforzando la propria competitività nel ciclismo internazionale.

Montecatini Terme,20 giugno 2025 - Arrivo in casa del Team Solution Tech-Vini Fantini per la stagione in corso. La società “adottata” da Montecatini Terme ha annunciato l’arrivo di Matteo Fabbro. Il corridore friulano, classe 1995, porta con sĂ© un bagaglio di esperienza importante nel panorama WorldTour, dove si è fatto apprezzare come scalatore e prezioso uomo da corse a tappe. Un’operazione voluta da Mirko Ferro, CEO della Solution Tech, che ha puntato su Matteo per dare ulteriore soliditĂ al gruppo e alzare il livello della squadra. “Siamo lieti di accogliere Matteo Fabbro, un ragazzo che ha maturato esperienza e che, purtroppo nell’ultima stagione non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale per via di alcuni problemi di salute – ha dichiarato il Team Manager Serge Parsani - Speriamo che nel nostro ambiente possa ritrovare entusiasmo e continuità ”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net