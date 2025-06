Ciclabile in viale Corridoni Cantiere da lunedì al 1° ottobre | senso unico ma solo per i lavori

Prendono il via lunedì i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile protetta su viale Corridoni: si partirà dal prolungamento della corsia già esistente su via Decio Raggi; si arriverà fino all’intersezione con via Giovanni dalle Bande Nere; poi si proseguirà lungo i 300 metri che conducono alla rotatoria che divide viale Due Giugno da via della Rocca. Il progetto, finanziato con fondi del Pnrr, ha una duplice valenza. Con la sua attuazione si va a completare la Linea 7 della Bicipolitana di Forlì, rendendola organica e fruibile nella sua interezza. Si tratta del collegamento ciclabile che, dalla stazione ferroviaria, conduce al Centro Studi tra via Turati e via Aldo Moro (liceo scientifico, Matteucci e Itas Saffi), passando per il Campus Universitario e dalla Rocca di Caterina Sforza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile in viale Corridoni. Cantiere da lunedì al 1° ottobre: senso unico, ma solo per i lavori

