Ci siamo ai nastri ’6,30 e un Po’ A tenere il passo è la solidarietà

Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile tra natura e solidarietà: mercoledì, torna la quarta edizione della ‘Lucciolata 6,30 e un Po’, un percorso di 6,3 km che unisce Bondeno e l’oasi del Bosco di Porporana. Un’occasione unica per condividere momenti magici, sostenere cause importanti e riscoprire il valore delle relazioni autentiche. Non mancate: l’appuntamento è alle 21.15, pronti a brillare sotto il cielo stellato!

Da Salvatonica di Bondeno all'oasi del Bosco di Porporana, un percorso di 6 chilometri e 300 metri all'insegna della natura e della solidarietà, in un'atmosfera magica e coinvolgente. Mercoledì torna la quarta edizione della 'lucciolata 6,30 e un Po', partenza alle 21.15, organizzata dall'Associazione Giulia, in collaborazione con Uisp Ferrara (patrocinio Comune di Ferrara e Comune di Bondeno). L'iniziativa è stata presentata ieri dall'assessora Cristina Coletti, dal presidente di Associazione Giulia Michele Grassi, dal responsabile degli eventi per Associazione Giulia Giuseppe Ilacqua e dall'assessore di Bondeno Michele Sartini.

