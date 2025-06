Ci sarà un pesante bombardamento americano la previsione di Hersh sull’Iran

Sei pronto a scoprire cosa si cela dietro le ombre di un possibile conflitto imminente? Seymour Hersh, noto giornalista e Premio Pulitzer, avverte di un pesante bombardamento americano in previsione contro l’Iran, con un attacco potenzialmente già in programma questo fine settimana. Un’analisi che mette in discussione la stabilità globale e il fragile equilibrio geopolitico. Questo è un rapporto su ciò che è più…

Per Seymour Hersh tutto sarebbe già deciso: gli Stati Uniti entreranno direttamente in guerra a fianco di Israele contro l'Iran. Secondo il noto Premio Pulitzer, autore del celebre The Samson Option (1991) sul programma nucleare di Tel Aviv, fonti israeliane e funzionari americani di lunga data prevedono un attacco aereo statunitense su larga scala contro l'Iran, potenzialmente già questo fine settimana. "Questo è un rapporto su ciò che è più probabile che accada in Iran, già questo fine settimana, secondo fonti israeliane e funzionari americani su cui faccio affidamento da decenni" scrive Hersh.

