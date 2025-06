Ci ha lasciati Lutto nella grande famiglia di Affari tuoi il triste annuncio

Il mondo dello spettacolo e dei tanti fan di Affari tuoi piange la perdita di Harley Zuriatti, una giovane donna di soli 29 anni che con il suo carisma e la sua energia aveva conquistato il cuore di molti. La notizia della sua scomparsa, annunciata dal marito Andrea Fiorillo, ha profondamente scosso tutti. La comunitĂ si stringe attorno alla famiglia, in attesa di poterle rendere un ultimo omaggio come...

Si è spenta a soli 29 anni Harley Zuriatti, una giovane donna che, con il suo coraggio e la sua energia, era riuscita a conquistare il cuore del pubblico italiano partecipando ad Affari tuoi. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il marito, Andrea Fiorillo, con un messaggio carico di dolore e dolcezza: “Harley ora non soffre piĂą, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come merita”. Parole semplici ma forti, condivise sui social per informare amici, conoscenti e tutti coloro che l’avevano conosciuta, anche solo attraverso lo schermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it