Christopher Layne e la guerra con l’Iran | Gli Usa stiano fuori il bellicismo ha fallito

Christopher Layne, tra i più influenti politologi americani, challenge l’approccio bellicoso degli Stati Uniti e promuove un modello di “bilanciamento offshore” per ridurre l’interventismo globale. Con la sua analisi, mette in discussione le strategie tradizionali di potenza militare e invita a riflettere su un futuro internazionale meno conflittuale. La sua prospettiva rappresenta una svolta nel dibattito sulla politica estera americana, suggerendo che il vero successo risiede nel rafforzare equilibrio e diplomazia.

Christopher Layne è uno dei più importanti politologi d'America. Realista e "ideologo" del "bilanciamento offshore", che promuove un ruolo meno interventista per gli Stati Uniti negli affari globali, è professore presso la Texas A&M University e autore di libri come The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present (Cornell, 2006) e American Empire: A Debate, with Bradley A. Thayer (Routledge, 2006), oltre che di diversi saggi pubblicati su tutte le più importanti riviste americane che si occupano di geopolitica e affari internazionali come International Security, International Studies Quarterly, The National Interest, Foreign Policy.